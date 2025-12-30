Турция встретила Новый год многотысячными митингами за Палестину

2026 год начался для Турции массовыми акциями протеста против израильской политики в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В Стамбуле на митинг пришел сын президента Биляль Эрдоган.

По всей Турции в первый день 2026 года организованы массовые митинги в поддержку мира в секторе Газа и решения палестино-израильского конфликта в формате двух государств для двух народов.

Центральный митинг проводится в Стамбуле в формате марша, на него пришли выразить солидарность с палестинским народом несколько десятков тысяч человек. Шествие стартовало от мечетей Айя-София и Таксим после утреннего намаза и закончилось недалеко от бухты Золотой Рог, так что в митинге смогли принять участие владельцы яхт, украсивших свои корабли флагами Турции и Палестины.

Организатором стамбульского шествия выступило объединение некоммерческих организаций "Платформа национальной воли". Инициатива получила поддержку крупнейших футбольных клубов. Также в нем участвовал сын президента Реджепа Тайипа Эрдогана Биляль Эрдоган.

"Мы не сдаемся, не молчим, не забываем Палестину и не допустим, чтобы ее забыли. Мы выходим на акцию 1 января, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с народом Палестины"

– Биляль Эрдоган

Митинг, получивший одобрение центральных и стамбульских властей, охраняют от потенциальных провокаций тысячи представителей правопорядка.