Вера Алентова ушла из жизни

Знаменитая актриса, Народная артистка РФ Вера Алентова скончалась сегодня на 84-м году жизни. Церемония прощания состоится в Театре имени Пушкина.

Легендарная российская актриса, Народная артистка РФ Вера Алентова скончалась сегодня в Москве, об этом рассказал представитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

"Да, это правда"

– представитель театра

Причину смерти артистки он не назвал, пишет ТАСС.

Вере Алентовой было 83 года. Как сообщил художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев, она скончалась после прощания с народным артистом Анатолием Лобоцким.

Он добавил, что церемония прощания состоится в Театре имени Пушкина.

Биография Веры Алентовой

Вера Алентова родилась в 1942 году в городе Котлас, в семье профессиональных актеров. Она окончила Школу-студию МХАТ, после чего поступила на работу в Московский драматический театр им. А.С. Пушкина. Всесоюзную и даже всемирную славу Алентова получила благодаря главной роли в фильме "Москва слезам не верит": он получил американскую кинопремию "Оскар" как "Лучший фильм на иностранном языке".