За год на Ставрополье заработали три новых медучреждения

Власти Ставрополья продолжают работу по созданию новых медучреждений – только за уходящий 2025 году у жителей края появилась возможность пройти диагностику и получить лечение в двух новых поликлиниках и одной больнице.

В Ставропольском крае в течение уходящего 2025 года были построены две поликлиники и новый корпус больницы, два медучреждения уже вводятся в эксплуатацию, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов.

"В крае ведется несколько крупных строек, две из них уже завершены. Мы ввели в эксплуатацию поликлинику в селе Арзгир. Современная поликлиника на 323 посещения в смену оснащена всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи"

- Юрий Литвинов

В курортном Кисловодске сейчас вводится в эксплуатацию новый корпус Кисловодской городской больницы – это современный корпус с приемным отделением и 10 высокотехнологичных операционных, а также мощный операционный блок на 24 койки, рассказал министр, передает ТАСС.

Еще одна долгожданная новая поликлиника вскоре заработает в ставропольском городе Михайловске: он значительно вырос, выросли и запросы населения на расширение медицинского учреждения актуален.

Поликлиника рассчитана на более чем 700 посещений в смену, она будет введена в эксплуатацию уже до нового года, заверил краевой министр.