На ремонт и строительство больниц выделят свыше 5 млрд рублей на Ставрополье

Ставропольский край намерен выделить из бюджета более 5 млрд рублей на ремонт и строительство медицинских учреждений. Об этом написал на своих страницах в соцсетях губернатор края Владимир Владимиров.

"На строительство и реконструкцию медицинских объектов предусмотрели более 5 миллиардов рублей. Основная часть этих средств будет направлена на возведение нового краевого клинического онкологического диспансера"

– Владимир Владимиров

Он подчеркнул, что новый онкодиспансер должен быть введен в эксплуатацию в 2028 году.

Губернатор также обратил внимание на то, что в следующем году примерно 1 млрд рублей планируется направить обеспечение лекарствами льготных категорий граждан.

Владимиров добавил, что более 600 млн рублей пойдет на повышение зарплаты медицинским работникам.

"Продолжим реализацию краевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". В 2026 году рассчитываем начать капитальные ремонты в восьми медицинских учреждениях. Кроме того, планируем приобрести 14 быстровозводимых модульных конструкций для организации фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных территориях края"

– глава региона