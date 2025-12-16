Погода в выходные поможет открыть катание на "Розе Хутор"

Похолодание и снегопады, которые обещают синоптики на сочинском курорте "Роза Хутор" на выходных, поспособствуют открытию собственно горнолыжного сезона.

В горах Сочи в выходные ожидаются похолодание и снегопад – они помогут запустить горнолыжный сезон на курорте "Роза Хутор" в запланированные сроки, рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.

По его словам, снег пошел накануне вечером, он стал сильнее во второй половине вчерашней ночи. К вечеру сегодняшнего дня в среднем количество выпавшего снега составило от 15 до 20 см. Параллельно, отметил Чернов, начало холодать, так что специалисты могут применить систему искусственного оснежения на трассах.

Очередной снегопад на "Розе Хутор" ждут 27-29 декабря, по разным высотам выпадет от 40 до 70 см снега, передает РИА Новости.

"Это благоприятные условия для того, чтобы планировать открытие сезона на 29 декабря"

– Сергей Чернов

Напомним, что начало горнолыжного сезона на "Розе Хутор" запланировано на 29 декабря, изначально предполагалось, что он стартует 19 декабря.