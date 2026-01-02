Вестник Кавказа

В парламенте предупредили о внешнем вмешательстве в митинги в Иране

Мохаммад Багер Галибаф
© Фото: сайт агентства Mehr
Спикер парламента Ирана прокомментировал волну протестов, начавшихся в стране еще в конце прошлого года. Он отметил, что за ними могут стоять иностранные силы.

Законные протесты в Иране необходимо отделять от действий людей, связанных с иностранными разведслужбами. Об этом заявил спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф, выступая перед законодателями.

Лидеры Исламской Республики отмечают важность диалога с демонстрантами и признание их требований законными, передает агентство Mehr.

Галибаф также рассказал, что нужно делать с теми лицами, которые каким-то образом связаны с иностранными спецслужбами и пытаются превратить протесты в беспорядки. По его словам, в целях защиты общественной безопасности их необходимо нейтрализовать умными и эффективными методами.

Спикер парламента напомнил, что иранцы исторически успешно противостоят наемникам и предателям. Враги снова будут повержены, добавил он.

