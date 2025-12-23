Азербайджан будет поставлять газ в Турцию еще 15 лет

Азербайджан и Турция подписали новое газовое соглашение, согласно которому Баку берет на себя обязательства ежегодно поставлять Анкаре 2,25 миллиарда кубометров голубого топлива в течение 15 лет.

Главы министерств энергетики Азербайджана и Турции сегодня подписали новое соглашение о поставке 33 млрд кубометров природного газа, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

Поставки голубого топлива будут вестись с азербайджанского месторождения "Абшерон" в Каспийском море по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум с использованием существующей инфраструктуры – они рассчитаны на срок 15 лет, по 2,25 млрд кубометров в год, передает Trend.

Соглашение заключено на будущее – оно вступит в силу в 2029 году и будет действовать до середины 2040-х годов, отметил турецкий министр.

Азербайджан сейчас входит в число ключевых поставщиков газа в Турции. В январе — октябре 2025 года Баку экспортировал в Турцию 9,798 млрд кубометров голубого топлива.

Напомним, ранее мы писали о том, что Баку и Анкара обсуждают вопрос поставок газа с месторождения "Абшерон". Азербайджан планирует продолжить работу над полным раскрытием потенциала этого перспективного каспийского месторождения, которым страна занимается с 1960-х годов. Запасы "голубого топлива" на нем оцениваются в 350 млрд кубометров.