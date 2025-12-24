Вестник Кавказа

Бочоришвили: двойные стандарты ЕС – непрагматичны

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Грузии заявила о том, что европейская бюрократия лишена прагматизма. Кроме того, она подчеркнула, что Брюссель поступает в отношении Тбилиси нечестно, используя двойные стандарты.

Брюссель применяет к Грузии двойные стандарты, такое заявление сделала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Кроме того, эти стандарты непрагматичны, также уточнила Бочоришвили.

"Если посмотреть на сегодняшнюю европейскую бюрократию, то своими действиями в отношении Грузии она полностью лишена прагматизма"

– Мака Бочоришвили

Кроме того, глава грузинского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в шагах Брюсселя нет европейского интереса в отношении Тбилиси, но и глобально.

