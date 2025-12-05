Пекин намерен помочь Баку стать центром региональной логистики – посол КНР

Китай наращивает грузопоток через Азербайджан на 34% и готов инвестировать в логистический хаб. Параллельно растет и туристический обмен между странами.

Посол КНР в Азербайджане Лу Мэй заявила, что Пекин продолжит высокоуровневое взаимодействие с Баку в рамках инициативы "Пояс и путь". Китайская сторона также готова использовать свои ресурсы, технологии и капитал, чтобы помочь Азербайджану стать региональным транспортным узлом.

Посол Лу Мэй отметила значительный прогресс в транспортном сотрудничестве двух стран. Так, за 11 месяцев по Транскаспийскому маршруту в Азербайджан проследовал 351 грузовой поезд из Китая, что на 34% превышает показатель прошлого года. Дипломат также напомнила о запуске в этом году первых поездов из Цзиньхуа, Иу, Пекина и Шэньчжэня.

Посол добавила, что китайские товары, став основным источником грузов для Срединного коридора, значительно повысили его потенциал. По ее словам, именно поезда из Китая формируют сегодняшнюю картину Транскаспийского международного транспортного маршрута.

По словам Лу Мэй, совместное предприятие двух стран намерено к 2025 году поставить 300 китайских электробусов BYD для трех регионов Азербайджана. Первые 50 единиц этой техники, как отметила посол, уже успешно работают.

Активизация транспортного коридора служит катализатором и для других форм взаимодействия. Туристический трафик между Китаем и Азербайджаном продолжает уверенно расти на фоне безвизового режима. За первые десять месяцев 2025 года, Азербайджан принял более 57 тыс гостей из КНР, что почти на 50% больше показателей прошлого года. Этот рост, как отметила дипломат, работает на укрепление гуманитарного сотрудничества.