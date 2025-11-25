Вестник Кавказа

В Чечне ввели в эксплуатацию крупнейшую СЭС в республике

В Чечне ввели в эксплуатацию крупнейшую СЭС в республике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курчалоевскую СЭС ввели в строй в Чечне. Поставки электроэнергии начнутся с 1 января.

В Чечне запустили Курчалоевскую солнечную электростанцию (СЭС), которая стала крупнейшей в республике. Мощность станции составляет 25 МВт. 

СЭС начнет давать электроэнергию с 1 января следующего года. Объект позволит нарастить совокупную мощность СЭС в республике в 2,7 раза. 

"С вводом новой станции, доля солнечной энергетики в энергобалансе республики составила почти 10%. За этой цифрой стоит большая работа энергетиков и властей региона по развитию чистой генерации, не только обеспечивающей промышленность и сельское хозяйство республики, но и сохраняющей ее экосистему"

– гендиректор "Юнигрин энерджи" Игорь Шахрай 

Отметим, что реализация проекта началась весной прошлого года. Вложения в объект превысили 2,5 млрд руб. 

Ввод станции также благоприятно скажется на экологической ситуации: выбросы углекислого газа станут меньше на 13 тыс тонн.

675 просмотров

