В Чечне ввели в эксплуатацию крупнейшую СЭС в республике

В Чечне запустили Курчалоевскую солнечную электростанцию (СЭС), которая стала крупнейшей в республике. Мощность станции составляет 25 МВт.
СЭС начнет давать электроэнергию с 1 января следующего года. Объект позволит нарастить совокупную мощность СЭС в республике в 2,7 раза.
"С вводом новой станции, доля солнечной энергетики в энергобалансе республики составила почти 10%. За этой цифрой стоит большая работа энергетиков и властей региона по развитию чистой генерации, не только обеспечивающей промышленность и сельское хозяйство республики, но и сохраняющей ее экосистему"
– гендиректор "Юнигрин энерджи" Игорь Шахрай
Отметим, что реализация проекта началась весной прошлого года. Вложения в объект превысили 2,5 млрд руб.
Ввод станции также благоприятно скажется на экологической ситуации: выбросы углекислого газа станут меньше на 13 тыс тонн.