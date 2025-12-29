Вестник Кавказа

Кобахидзе возглавил борьбу за цены на еду в Грузии

Кобахидзе возглавил борьбу за цены на еду в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Грузии при поддержке депутатов парламента и СГБ проверит оправданность цен на продовольствие в республике. Руководить проверкой будет лично глава правительства Ираклий Кобахидзе.

Как рассказали в правительственном аппарате Грузии, председатель грузинского Кабмина Ираклий Кобахидзе учредил и возглавил новую комиссию, которая будет контролировать цены на продукты питания в республике. Причина – слишком высокая инфляция на продовольствие.

"Премьер-министр подробно говорил о наценках на продовольственные товары и отметил, что этот вопрос требует более глубокого изучения, поскольку зачастую рост цен не поддается какой-либо логике и, соответственно, отражается на потребителях"

– аппарат правительства Грузии

Документ о создании комиссии был подписан в последний рабочий день 2025 года, накануне. Членами комиссии стали министры, сотрудники правительственного аппарата и работники грузинской антимонопольной службы.

По предположению Кобахидзе, часть цен на продовольствие в грузинских магазинах может быть результатом картельного сговора, когда производители или поставщики того или иного продукта договариваются синхронно поднять цены.

Комиссия начнет работать в феврале, ей будут помогать депутаты парламента и представители СГБ Грузии. Руководство продовольственных сетей уже заявило о готовности к диалогу с властями.

