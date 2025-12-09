Уралоглу: Ереван заверил Анкару в поддержке Зангезурского коридора

Армянская сторона на переговорах с турецкими властями утверждает, что всерьез намерена реализовать проект Зангезурского коридора, объявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу. Он подчеркнул, что от выполнения армяно-азербайджанских договоренностей зависит будущее отношений Анкары и Еревана.

Глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил журналистам, что все контактирующие с ним чиновники Армении говорят о твердом намерении Еревана построить армянский участок Зангезурского коридора – железную дорогу в Сюникской области РА для связи между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой АР.

Уралоглу пояснил, что об этом ему в том числе заявляли коллеги из Минтранса Армении, подчеркивая, что армянские власти более не намерены создавать препятствия для проекта теперь, когда дорога должна быть построена при участии американских компаний согласно армяно-американскому проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP).

Министр отметил, что Турция рассматривает Зангезурский коридор как стратегический логистический маршрут, повышающий транспортную связность страны с ее ближайшими соседями на востоке, в первую очередь с Азербайджаном, через территорию Армении.

При этом Абдулкадир Уралоглу обратил внимание властей Армении, что Турция не будет совершать значительных шагов по нормализации армяно-турецких отношений, пока Ереван не наладит дипломатические связи с Баку, что прежде всего требует подписания мирного договора, парафированного в этом году.

"Азербайджан и Армения прежде всего должны сесть за стол и подписать соглашение. После этого Турция сможет предпринять шаги в отношении Армении в рамках добрососедских отношений. Такова позиция нашего президента

– Абдулкадир Уралоглу

Министр добавил, что Анкара видит настрой председателя правительства Армении Никола Пашиняна довести мирный процесс с Азербайджаном до конца и готова способствовать этому.