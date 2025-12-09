Уралоглу: Ереван заверил Анкару в поддержке Зангезурского коридора

Глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил журналистам, что все контактирующие с ним чиновники Армении говорят о твердом намерении Еревана построить армянский участок Зангезурского коридора – железную дорогу в Сюникской области РА для связи между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой АР.
Уралоглу пояснил, что об этом ему в том числе заявляли коллеги из Минтранса Армении, подчеркивая, что армянские власти более не намерены создавать препятствия для проекта теперь, когда дорога должна быть построена при участии американских компаний согласно армяно-американскому проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP).
Министр отметил, что Турция рассматривает Зангезурский коридор как стратегический логистический маршрут, повышающий транспортную связность страны с ее ближайшими соседями на востоке, в первую очередь с Азербайджаном, через территорию Армении.
При этом Абдулкадир Уралоглу обратил внимание властей Армении, что Турция не будет совершать значительных шагов по нормализации армяно-турецких отношений, пока Ереван не наладит дипломатические связи с Баку, что прежде всего требует подписания мирного договора, парафированного в этом году.
"Азербайджан и Армения прежде всего должны сесть за стол и подписать соглашение. После этого Турция сможет предпринять шаги в отношении Армении в рамках добрососедских отношений. Такова позиция нашего президента
– Абдулкадир Уралоглу
Министр добавил, что Анкара видит настрой председателя правительства Армении Никола Пашиняна довести мирный процесс с Азербайджаном до конца и готова способствовать этому.