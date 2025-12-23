В Сухуме будут вновь курсировать троллейбусы

В столице Абхазии намерены восстановить старые троллейбусные маршруты. Санкт-Петербург подарил Сухуму 10 троллейбусов.
По Сухуму будут ходить троллейбусы, до конца зимы в Абхазию привезут 10 троллейбусов из России, подарок Санкт-Петербурга.
Первые два троллейбуса были доставлены 25 декабря, еще восемь прибудут в начале 2026 года. Также в будущем году в абхазской столице приступят к восстановлению троллейбусных линий.
Ремонт подстанций обойдется примерно в 30 млн рублей, рассказал ранее глава Сухума Тимур Агрба.