Вестник Кавказа

В Сухуме будут вновь курсировать троллейбусы

В Сухуме будут вновь курсировать троллейбусы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Абхазии намерены восстановить старые троллейбусные маршруты. Санкт-Петербург подарил Сухуму 10 троллейбусов.

По Сухуму будут ходить троллейбусы, до конца зимы в Абхазию привезут 10 троллейбусов из России, подарок Санкт-Петербурга.

Первые два троллейбуса были доставлены 25 декабря, еще восемь прибудут в начале 2026 года. Также в будущем году в абхазской столице приступят к восстановлению троллейбусных линий.

Ремонт подстанций обойдется примерно в 30 млн рублей, рассказал ранее глава Сухума Тимур Агрба.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
650 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.