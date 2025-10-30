Россия пополнит треть бюджета Абхазии

Россия выделит в наступающем 2026 году финансовую помощь Абхазии в размере 30% от потребностей страны – остальную сумму Минфин страны обеспечит за счет собственных доходов, сообщил сегодня глава министерства Саид Губаз.

"Безусловно, это очень серьезная поддержка для нашего государства, которая позволяет нам реализовывать серьезные проекты, реализовывать задачи государства, в том числе в социальной сфере"

- Саид Губаз

Уменьшение доли российской финпомощи вовсе не означает, что Абхазия от нее отказывается – просто стране удалось в течение уходящего 2025 года аккумулировать достаточно значительное количество собственных финансов, отметил министр, передает Sputnik Абхазия.

В нынешнем году эта помощь составила 5,3 млрд рублей, а впоследствии она выросла еще более чем на 3 млрд рублей – сейчас на эти средства в республике восстанавливаются или строятся около 60 объектов, добавил министр.