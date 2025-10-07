Россия поможет Абхазии в поддержке предпринимателей

Абхазские предприниматели в будущем 2026 году получат полмиллиарда рублей по программе поддержки предпринимательства, разработанной властями совместно с Минэкономразвития России.

Власти Абхазии при финансовой поддержке России в наступающем 2026 году выделят на госпрограмму поддержки малого и среднего предпринимательства около 500 млн рублей, сообщил министр финансов страны Саид Губаз.

"Мы предусматриваем собственные средства в объеме порядка 250 млн рублей, и, полагаю, что часть средств российской финансовой помощи будет соизмерима примерно в той же пропорции"

- Саид Губаз

Также в рамках республиканского бюджета на 2026 год в Абхазии будут реализованы 14 ведомственных государственных программ общей стоимостью около 1,4 млрд рублей, добавил министр, передает Sputnik Абхазия.

Программа развития малого и среднего предпринимательства на текущий 2025 год была разработана совместно с Минэкономразвития России, ее общий бюджет составил 326 млн рублей, 126 из которых выделила Россия. Она работает в Абхазии с 2022 года.