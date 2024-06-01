Заболеваемостью корью в России сократилась в пять раз – Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в этом году в РФ в несколько раз снизилась заболеваемость корью. Страна справилась с подъемом заболеваемости.

В 2025 году в России было выявлено в пять раз меньше случаев кори, чем в прошлом году, проинформировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Подъем заболеваемости корью регистрировался ранее в Российской Федерации, мы с ним справились. И на сегодняшний день по сравнению с прошлым годом за истекший период в пять раз снизилась заболеваемость корью"

– Анна Попова

Она назвала главным успехом то, что 95% случаев заражения корью не привели к дальнейшему распространению вируса – оперативно выявлялись контактировавшие с пациентом лица, передает радио "Комсомольская правда".