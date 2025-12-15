Словацкий SPP надеется на продолжение долгосрочного сотрудничества с Газпромом

Энергооператор Словакии SPP рассчитывает, что его сотрудничество с российским Газпромом не прервется из-за соответствующего постановления Евросоюза.

SPP – самый крупный энергооператор Словакии – надеется на дальнейшее долгосрочное сотрудничество с Газпромом, рассказал глава департамента корпоративной коммуникации компании Ондрей Шебеста.

По его словам, словацкая компания продолжит выполнять свои обязательства по долгосрочному контракту с "Газпром экспорт" все время, пока будут действовать нынешние исключения, – поставки прекращаться не будут.

Шебеста уточнил, что в будущем Любляне нужно будет выполнять соответствующее постановление Евросоюза, передает РИА Новости.

"Однако мы верим, что в ближайшем будущем ситуация успокоится и обстоятельства, которые привели Европейский союз к принятию постановления о завершении импорта газа из России, изменятся настолько, что будет возможно продолжать до сих пор существовавшее сотрудничество"

– Ондрей Шебеста

Напомним, что между Словакией и "Газпромом" действует долгосрочный – до 2034 года – контракт.