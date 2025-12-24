В Дагестане провели масштабную модернизацию энергосистемы

“Россети Северный Кавказ” вложили 1,7 млрд рублей в обновление энергоинфраструктуры Дагестана. С начала года реконструировано около 1,3 км ЛЭП, заменены тысячи опор и изоляторов.

Филиал "Дагэнерго" группы "Россети Северный Кавказ" реализует программу масштабной модернизации энергоинфраструктуры Дагестана.

С января 2025 года специалисты компании уже провели реконструкцию воздушных линий электропередач общей протяженностью более 1,3 тыс км. Основной объем работ составила замена 942 км изношенных линий на самонесущий изолированный провод (СИП), который повышает надежность сетей.

Модернизация коснулась не только проводов, но и всей инфраструктуры. Энергетики заменили в Дагестане свыше 8 тыс старых опор на современные, а также установили более 19,4 тыс новых отечественных изоляторов.

Отдельное внимание уделено профилактике аварий: для защиты линий от падающих деревьев проведена санитарная расчистка трасс на площади более 35 га. Как пояснили в "Дагэнерго", это необходимо для бесперебойной работы сетей в экстремальную погоду.

Общий объем инвестиций холдинга "Россети Северный Кавказ" в модернизацию инфраструктуры Дагестана оценивается в 1,7 млрд рублей.