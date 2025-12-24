Вестник Кавказа

Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Путин заявил, что следующий год в РФ будет Годом единства народов страны. Заявление было сделано на открытии заседания Госсовета.

Лидер РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России. Заявление об этом было сделано на открытии заседания Госсовета по кадровой подготовке специалистов экономического профиля. Российский лидер также выступил с торжественной речью по случаю 25-летия Госсовета. 

"Это четверть века напряженной, кропотливой, и результативной работы, в том числе в условиях серьезных и сложных вызовов. Вопросы, которые выносятся на рассмотрение Госсовета, всегда значимы, важны, актуальны для страны, для граждан"

– Владимир Путин 

Ранее с предложением посвятить грядущий год теме межнационального диалога и согласия выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. 

Напомним, что уходящий год в стране является Годом защитника Отечества.

