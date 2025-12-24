Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

Лидер РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России. Заявление об этом было сделано на открытии заседания Госсовета по кадровой подготовке специалистов экономического профиля. Российский лидер также выступил с торжественной речью по случаю 25-летия Госсовета.
"Это четверть века напряженной, кропотливой, и результативной работы, в том числе в условиях серьезных и сложных вызовов. Вопросы, которые выносятся на рассмотрение Госсовета, всегда значимы, важны, актуальны для страны, для граждан"
– Владимир Путин
Ранее с предложением посвятить грядущий год теме межнационального диалога и согласия выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
Напомним, что уходящий год в стране является Годом защитника Отечества.