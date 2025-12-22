Вестник Кавказа

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву сегодня

Ильхам Алиев и Владимир Путин
© Фото: Сайт Президента Азербайджанской Республики
Между президентами России и Азербайджана в среду состоялся телефонный разговор. Путин поздравил коллегу с днем рождения, также лидеры обсудили двустороннее сотрудничество.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в день рождения азербайджанского лидера.

Ильхам Алиев 24 декабря отмечает 64-й день рождения. 

"Президент России поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья"

– пресс-служба президента АР

Сообщается, что азербайджанский лидер выразил благодарность за проявленное внимание и поздравления.

Также в рамках разговора президенты России и Азербайджана обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества двух стран. 

"В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, обсуждавшиеся на последней встрече президентов Азербайджана и России, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, а также региональных вопросах"

– пресс-служба президента АР

