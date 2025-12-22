Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву сегодня

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в день рождения азербайджанского лидера.
Ильхам Алиев 24 декабря отмечает 64-й день рождения.
"Президент России поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья"
– пресс-служба президента АР
Сообщается, что азербайджанский лидер выразил благодарность за проявленное внимание и поздравления.
Также в рамках разговора президенты России и Азербайджана обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества двух стран.
"В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, обсуждавшиеся на последней встрече президентов Азербайджана и России, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, а также региональных вопросах"
