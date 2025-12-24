Вестник Кавказа

Израиль обвинил в дискриминации страны, призвавшие остановить расселение евреев

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тель-Авив обвинил в дискриминации страны, потребовавшие остановить расселение евреев на Западном берегу реки Иордан. Ранее с призывом в адрес Израиля выступили 14 государств.

Дипведомство Израиля выступило с критикой призыва 14 государств остановить расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Глава МИД страны Гидеон Саар назвал это решение "морально неприемлемым". 

"Иностранные правительства не могут ограничивать право евреев жить на земле Израиля, и любой подобный призыв является морально неправильным и дискриминационным по отношению к евреям"

– Гидеон Саар 

Отметим, что ранее более 10 стран выступили с призывом к Тель-Авиву остановить расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Среди присоединившихся к призыву – Франция, Великобритания, Канада и Япония. 

Напомним, что власти Израиля этим летом установили суверенитет еврейского государства над территориями на Западном берегу реки Иордан, фактически легализовав процесс строительства и восстановления еврейских поселений.

