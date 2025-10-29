Вестник Кавказа

Рубль вошел в пятерку самых доходных активов мира – СМИ

Bloomberg: российский рубль стал сильнейшей валютой в мире и одним из самых прибыльных активов. Это связано с рядом шагов Минэкономики, а также санкциями.

Российский рубль стал сильнейшей валютой в мире в уходящем году. По данным Bloomberg, российская валюта вошла в пятерку самых прибыльных активов наряду с драгметаллами – платиной, палладием, серебром и золотом. 

Как отметили эксперты издания, важнейшей причиной взлета рубля стало падение спроса на иностранную валюту в РФ на фоне рестрикций. Также сыграла роль высокая ключевая ставка, которая повысила популярность рублевых активов. Не менее важными оказались валютные интервенции. 

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская экономика устойчива перед вызовами и выходит на этап снижения инфляции.

