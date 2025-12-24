Армения надеется на восстановление ж/д в Азербайджан и Турцию – Пашинян

Армянский премьер Никол Пашинян выразил надежду на то, что РФ восстановит железнодорожные линии, ведущие в Азербайджан и Турцию.

Армения ждет, что Россия "как можно скорее" восстановит ж/д линии по направлению в Азербайджан и Турцию, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции армянским СМИ.

Кроме того, он сообщил, что армянские правительство готово взять на себя эти участки из концессионного управления, если возникнут какие-либо проблемы.

Также Пашинян подчеркнул, что Армения готова восстановить эти железнодорожные участки за государственный счет.

Напомним, армянская ж/д инфраструктура была на 30 лет передана в концессионное управление ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (часть компании РЖД) в 2008 году.