Окончательного решения по участию Баку в операции в Газе не принято – Гаджиев

Хикмет Гаджиев сообщил, что власти АР пока не приняли окончательного решения об отправке военных для участия в миротворческой миссии в секторе Газа. Гаджиев подчеркнул, что цели и полномочия миссии не очерчены.

По словам Гаджиева, Вашингтон приглашал Баку стать участников миротворческого контингента по урегулированию в секторе Газа, однако вопрос пока рассматривается властями Азербайджана.

Как подчеркнул помощник президента АР, резолюция Совбеза ООН не дает четких указаний на задачи и полномочия миссии в секторе Газа.

Отметим, что американский постпред при ООН Майк Уолтц ранее заявил, что Азербайджан и Индонезия дали согласие на участие в миротворческой миссии в секторе Газа.