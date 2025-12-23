Вестник Кавказа

Окончательного решения по участию Баку в операции в Газе не принято – Гаджиев

Окончательного решения по участию Баку в операции в Газе не принято – Гаджиев
© Фото: АзерТадж
Хикмет Гаджиев сообщил, что власти АР пока не приняли окончательного решения об отправке военных для участия в миротворческой миссии в секторе Газа. Гаджиев подчеркнул, что цели и полномочия миссии не очерчены.

Помощник президента АР Хикмет Гаджиев заявил, что Баку пока не принял решения об участии в международной миссии в секторе Газа. 

По словам Гаджиева, Вашингтон приглашал Баку стать участников миротворческого контингента по урегулированию в секторе Газа, однако вопрос пока рассматривается властями Азербайджана. 

Как подчеркнул помощник президента АР, резолюция Совбеза ООН не дает четких указаний на задачи и полномочия миссии в секторе Газа. 

Отметим, что американский постпред при ООН Майк Уолтц ранее заявил, что Азербайджан и Индонезия дали согласие на участие в миротворческой миссии в секторе Газа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1030 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.