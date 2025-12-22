Постпред Ирана в ООН ответил на претензии США

Постоянный представитель Ирана при ООН Амирсаид Иравани, комментируя заявления представителя США в ООН Морган Ортагус, он заявил: Тегеран готов к справедливым переговорам, но не пойдет ни на какой шантаж.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амирсаид Иравани выступил с контраргументами в ответ на заявления постоянного представителя США в ООН Морган Ортагус, неоднократно вещавшей с трибуны о том, что "Тегеран не имеет права на обогащение урана на собственной территории", а Вашингтон будет вести переговоры с Ираном исключительно в прямом формате.

Иранский дипломат подчеркнул: Иран готов приветствовать любые справедливые и содержательные переговоры, однако настойчивое продвижение США политики т.н. "нулевого обогащения" полностью противоречит правам, которыми Иран обладает как государство - участник Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), переlает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Такой подход американской стороны говорит о том, что США не стремятся к справедливому диалогу, надеясь навязать Ирану свои заранее предопределенные установки.

Исламская Республика не поддастся такому давлению и не допустит, чтобы в международной сфере в отношении страны применялись методы шантажа, добавил Иравани.