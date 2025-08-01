Росавиация разрешила ночные рейсы в Израиль

Отменено ограничение на выполнение ночных рейсов из России в Израиль. Ранее ночные перелеты были ограничены Росавиацией.
Росавиация 25 декабря сообщила об отмене действующего ранее ограничения на ночные вылеты из РФ в Израиль.
"Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из аэропортов России в аэропорты Израиля"
– Росавиация
В ведомстве отметили, что снятие ограничений позволит перевозчикам составлять расписание полетов более гибко, в интересах пассажиров.
Решение о снятии запрета на ночные рейсы в Израиль было принято Росавиацией по итогам анализа текущей обстановки в ближневосточном регионе. Решение прошлом согласование с заинтересованными в данном вопросе ведомствами, уточняется в сообщении.