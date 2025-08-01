Вестник Кавказа

Росавиация разрешила ночные рейсы в Израиль

Табло в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отменено ограничение на выполнение ночных рейсов из России в Израиль. Ранее ночные перелеты были ограничены Росавиацией.

Росавиация 25 декабря сообщила об отмене действующего ранее ограничения на ночные вылеты из РФ в Израиль.

"Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из аэропортов России в аэропорты Израиля"

– Росавиация

В ведомстве отметили, что снятие ограничений позволит перевозчикам составлять расписание полетов более гибко, в интересах пассажиров.

Решение о снятии запрета на ночные рейсы в Израиль было принято Росавиацией по итогам анализа текущей обстановки в ближневосточном регионе. Решение прошлом согласование с заинтересованными в данном вопросе ведомствами, уточняется в сообщении.

