Вестник Кавказа

Почему глэмпинги стали популярными на Кавказе и где там отдохнуть?

Медина Назарова
Почему глэмпинги стали популярными на Кавказе и где там отдохнуть?
© Фото: baza-taulu.ru
Глэмпинги начали развиваться с ростом популярности экологического туризма. В России они появились в 2016 году, популярность они стали набирать в период пандемии, на конец 2024 года их насчитывалось 550, а до конца 2025 года будет около 700.

Что такое глэмпинг?

Слово «глэмпинг» пришло к нам из Британии, где с 2016 года он занимает почетное место в Оксфордском словаре. Состоит оно из двух английских слов: glamour и camping — гламурный кемпинг.

В России, с ее просторами, природным разнообразием, включающим в себя тундру, тайгу, степи, смешанные леса, горные массивы, множество рек и озер, глэмпинг стал одним из самых быстрорастущих сегментов туристического бизнеса.

Жителям крупных городов, страдающим от шума, суеты и повышенного уровня стресса, всё чаще хочется провести свой отпуск вдали от цивилизации. Однако отказаться на продолжительный период от привычного комфорта и перейти на консервы, умывание в холодной речке и сон в привезенной с собой палатке многим трудно. Тут приходит на помощь глэмпинг, позволяющий наслаждаться природой, не лишаясь базовых удобств.

Глэмпинги на Кавказе

Особую популярность глэмпинги приобретают в регионах Северного Кавказа.

Красота горного ландшафта, обилие исторических памятников, минеральных источников, красивейших озер и водопадов традиционно привлекают на Кавказ множество отдыхающих. Здешние глэмпинги предлагают размещение в комфортабельных домиках, юртах или других необычных строениях, оснащенных всеми удобствами, что делает их привлекательным вариантом для тех, кто хочет наслаждаться природой, не думая при этом о бытовых хлопотах и рутине.

Министерство туризма России вкладывает деньги в развитие глэмпингов Северного Кавказа.

  • Ставропольский край до 2027 года получит 112 млн рублей на их строительство.
  • Карачаево-Черкессия за два года получила свыше 300 номеров для размещения туристов за счет появления новых глэмпингов.
  • Ингушетии были выделены государственные субсидии на строительство глэмпингов до 2027 года.
  • Самым популярным регионом для отдыха в глэмпингах стал Краснодарский край, а самыми частыми посетителями стали жители Москвы и Подмосковья.
  • Первых гостей глэмпингов к концу 2025 года будет ждать новый горный курорт в Северной Осетии «Мамисон».
© Фото: baza-taulu.ru

В каких глэмпингах Северного Кавказа отдохнуть летом 2025 года?

Этим летом на Северном Кавказе можно найти множество вариантов для глэмпинга, включая живописные места в горах, таких как Эльбрус, Домбай, Архыз и других курортов. Вот несколько направлений, которые можно рассмотреть для отдыха:

  • Эльбрус и Приэльбрусье идеальны для любителей гор и активного отдыха, с видами на высочайшую гору Европы.
  • Домбай и Архыз популярные горнолыжные курорты, которые летом предлагают пешие прогулки, трекинг и живописные пейзажи.
  • Цей, Казбек и Дигория более уединенные места с красивой природой и возможностями для горных походов.
  • Армхи, Ведучи, Верхняя Балкария интересные места для тех, кто хочет открыть для себя менее известные, но не менее красивые уголки Кавказа.

Глэмпинги с наиболее высоким рейтингом доверия

Карачаево-Черкесия

  • Архыз, База отдыха Таулу Архыз. Турбаза расположена на территории Софийской поляны, дного из самых красивых мест Архыза, где встречаются две горные реки — Псыш и София. К услугам отдыхающих коттеджи с видом на озеро, оборудованные всем необходимым. На территории туркомплекса есть кафе, предлагающее завтраки и обеды на основе национальных блюд из экологически чистых продуктов.
  • Архыз, База отдыха Белая река.  Это место — находка для ценителей бурлящих рек и высоких гор. Коттеджи размещены прямо на берегу горной реки. Удобства, панорамные окна и стильный интерьер прекрасно дополняют красоту окружающей природы.
  • Архыз, База отдыха Sunshine House. Расположена в центре Архыза на Софийской поляне. Оборудованные шале и бунгало предоставят городской комфорт в окружении гор и лесов.
  • Архыз, Эко отель ГОРЫ Вилладж. Есть тент-хаусы и апартаменты. Гостям глэмпинга предлагают насладиться пешими и велопрогулками по экологическим тропам, полюбоваться альпийскими лугами и озерами.

Ставропольский край, Кисловодск

  • Глэмпинг Медовые холмы. Расположен на вершине холма и «медовым» назван за аромат распустившейся азалии. С холма открывается вид на Эльбрус, плато Бермамыт и живописную дорогу в урочище Джилы-Су.

Цены на проживание в глэмпингах могут варьироваться в зависимости от сезона, уровня комфорта и дополнительных услуг.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
685 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.