Почему глэмпинги стали популярными на Кавказе и где там отдохнуть?

Что такое глэмпинг?
Слово «глэмпинг» пришло к нам из Британии, где с 2016 года он занимает почетное место в Оксфордском словаре. Состоит оно из двух английских слов: glamour и camping — гламурный кемпинг.
В России, с ее просторами, природным разнообразием, включающим в себя тундру, тайгу, степи, смешанные леса, горные массивы, множество рек и озер, глэмпинг стал одним из самых быстрорастущих сегментов туристического бизнеса.
Жителям крупных городов, страдающим от шума, суеты и повышенного уровня стресса, всё чаще хочется провести свой отпуск вдали от цивилизации. Однако отказаться на продолжительный период от привычного комфорта и перейти на консервы, умывание в холодной речке и сон в привезенной с собой палатке многим трудно. Тут приходит на помощь глэмпинг, позволяющий наслаждаться природой, не лишаясь базовых удобств.
Глэмпинги на Кавказе
Особую популярность глэмпинги приобретают в регионах Северного Кавказа.
Красота горного ландшафта, обилие исторических памятников, минеральных источников, красивейших озер и водопадов традиционно привлекают на Кавказ множество отдыхающих. Здешние глэмпинги предлагают размещение в комфортабельных домиках, юртах или других необычных строениях, оснащенных всеми удобствами, что делает их привлекательным вариантом для тех, кто хочет наслаждаться природой, не думая при этом о бытовых хлопотах и рутине.
Министерство туризма России вкладывает деньги в развитие глэмпингов Северного Кавказа.
- Ставропольский край до 2027 года получит 112 млн рублей на их строительство.
- Карачаево-Черкессия за два года получила свыше 300 номеров для размещения туристов за счет появления новых глэмпингов.
- Ингушетии были выделены государственные субсидии на строительство глэмпингов до 2027 года.
- Самым популярным регионом для отдыха в глэмпингах стал Краснодарский край, а самыми частыми посетителями стали жители Москвы и Подмосковья.
- Первых гостей глэмпингов к концу 2025 года будет ждать новый горный курорт в Северной Осетии «Мамисон».
В каких глэмпингах Северного Кавказа отдохнуть летом 2025 года?
Этим летом на Северном Кавказе можно найти множество вариантов для глэмпинга, включая живописные места в горах, таких как Эльбрус, Домбай, Архыз и других курортов. Вот несколько направлений, которые можно рассмотреть для отдыха:
- Эльбрус и Приэльбрусье идеальны для любителей гор и активного отдыха, с видами на высочайшую гору Европы.
- Домбай и Архыз популярные горнолыжные курорты, которые летом предлагают пешие прогулки, трекинг и живописные пейзажи.
- Цей, Казбек и Дигория более уединенные места с красивой природой и возможностями для горных походов.
- Армхи, Ведучи, Верхняя Балкария интересные места для тех, кто хочет открыть для себя менее известные, но не менее красивые уголки Кавказа.
Глэмпинги с наиболее высоким рейтингом доверия
Карачаево-Черкесия
- Архыз, База отдыха Таулу Архыз. Турбаза расположена на территории Софийской поляны, дного из самых красивых мест Архыза, где встречаются две горные реки — Псыш и София. К услугам отдыхающих коттеджи с видом на озеро, оборудованные всем необходимым. На территории туркомплекса есть кафе, предлагающее завтраки и обеды на основе национальных блюд из экологически чистых продуктов.
- Архыз, База отдыха Белая река. Это место — находка для ценителей бурлящих рек и высоких гор. Коттеджи размещены прямо на берегу горной реки. Удобства, панорамные окна и стильный интерьер прекрасно дополняют красоту окружающей природы.
- Архыз, База отдыха Sunshine House. Расположена в центре Архыза на Софийской поляне. Оборудованные шале и бунгало предоставят городской комфорт в окружении гор и лесов.
- Архыз, Эко отель ГОРЫ Вилладж. Есть тент-хаусы и апартаменты. Гостям глэмпинга предлагают насладиться пешими и велопрогулками по экологическим тропам, полюбоваться альпийскими лугами и озерами.
Ставропольский край, Кисловодск
- Глэмпинг Медовые холмы. Расположен на вершине холма и «медовым» назван за аромат распустившейся азалии. С холма открывается вид на Эльбрус, плато Бермамыт и живописную дорогу в урочище Джилы-Су.
Цены на проживание в глэмпингах могут варьироваться в зависимости от сезона, уровня комфорта и дополнительных услуг.