Почему глэмпинги стали популярными на Кавказе и где там отдохнуть?

Глэмпинги начали развиваться с ростом популярности экологического туризма. В России они появились в 2016 году, популярность они стали набирать в период пандемии, на конец 2024 года их насчитывалось 550, а до конца 2025 года будет около 700.

Что такое глэмпинг?

Слово «глэмпинг» пришло к нам из Британии, где с 2016 года он занимает почетное место в Оксфордском словаре. Состоит оно из двух английских слов: glamour и camping — гламурный кемпинг.

В России, с ее просторами, природным разнообразием, включающим в себя тундру, тайгу, степи, смешанные леса, горные массивы, множество рек и озер, глэмпинг стал одним из самых быстрорастущих сегментов туристического бизнеса.

Жителям крупных городов, страдающим от шума, суеты и повышенного уровня стресса, всё чаще хочется провести свой отпуск вдали от цивилизации. Однако отказаться на продолжительный период от привычного комфорта и перейти на консервы, умывание в холодной речке и сон в привезенной с собой палатке многим трудно. Тут приходит на помощь глэмпинг, позволяющий наслаждаться природой, не лишаясь базовых удобств.

Глэмпинги на Кавказе

Особую популярность глэмпинги приобретают в регионах Северного Кавказа.

Красота горного ландшафта, обилие исторических памятников, минеральных источников, красивейших озер и водопадов традиционно привлекают на Кавказ множество отдыхающих. Здешние глэмпинги предлагают размещение в комфортабельных домиках, юртах или других необычных строениях, оснащенных всеми удобствами, что делает их привлекательным вариантом для тех, кто хочет наслаждаться природой, не думая при этом о бытовых хлопотах и рутине.

Министерство туризма России вкладывает деньги в развитие глэмпингов Северного Кавказа.

Ставропольский край до 2027 года получит 112 млн рублей на их строительство.

Карачаево-Черкессия за два года получила свыше 300 номеров для размещения туристов за счет появления новых глэмпингов.

Ингушетии были выделены государственные субсидии на строительство глэмпингов до 2027 года.

Самым популярным регионом для отдыха в глэмпингах стал Краснодарский край, а самыми частыми посетителями стали жители Москвы и Подмосковья.

Первых гостей глэмпингов к концу 2025 года будет ждать новый горный курорт в Северной Осетии «Мамисон».

В каких глэмпингах Северного Кавказа отдохнуть летом 2025 года?

Этим летом на Северном Кавказе можно найти множество вариантов для глэмпинга, включая живописные места в горах, таких как Эльбрус, Домбай, Архыз и других курортов. Вот несколько направлений, которые можно рассмотреть для отдыха:

Эльбрус и Приэльбрусье идеальны для любителей гор и активного отдыха, с видами на высочайшую гору Европы.

идеальны для любителей гор и активного отдыха, с видами на высочайшую гору Европы. Домбай и Архыз популярные горнолыжные курорты, которые летом предлагают пешие прогулки, трекинг и живописные пейзажи.

популярные горнолыжные курорты, которые летом предлагают пешие прогулки, трекинг и живописные пейзажи. Цей, Казбек и Дигория более уединенные места с красивой природой и возможностями для горных походов.

более уединенные места с красивой природой и возможностями для горных походов. Армхи, Ведучи, Верхняя Балкария интересные места для тех, кто хочет открыть для себя менее известные, но не менее красивые уголки Кавказа.

Глэмпинги с наиболее высоким рейтингом доверия

Карачаево-Черкесия

Архыз, База отдыха Таулу Архыз. Турбаза расположена на территории Софийской поляны, дного из самых красивых мест Архыза, где встречаются две горные реки — Псыш и София. К услугам отдыхающих коттеджи с видом на озеро, оборудованные всем необходимым. На территории туркомплекса есть кафе, предлагающее завтраки и обеды на основе национальных блюд из экологически чистых продуктов.

Турбаза расположена на территории Софийской поляны, дного из самых красивых мест Архыза, где встречаются две горные реки — Псыш и София. К услугам отдыхающих коттеджи с видом на озеро, оборудованные всем необходимым. На территории туркомплекса есть кафе, предлагающее завтраки и обеды на основе национальных блюд из экологически чистых продуктов. Архыз, База отдыха Белая река. Это место — находка для ценителей бурлящих рек и высоких гор. Коттеджи размещены прямо на берегу горной реки. Удобства, панорамные окна и стильный интерьер прекрасно дополняют красоту окружающей природы.

Это место — находка для ценителей бурлящих рек и высоких гор. Коттеджи размещены прямо на берегу горной реки. Удобства, панорамные окна и стильный интерьер прекрасно дополняют красоту окружающей природы. Архыз, База отдыха Sunshine House. Расположена в центре Архыза на Софийской поляне. Оборудованные шале и бунгало предоставят городской комфорт в окружении гор и лесов.

Расположена в центре Архыза на Софийской поляне. Оборудованные шале и бунгало предоставят городской комфорт в окружении гор и лесов. Архыз, Эко отель ГОРЫ Вилладж. Есть тент-хаусы и апартаменты. Гостям глэмпинга предлагают насладиться пешими и велопрогулками по экологическим тропам, полюбоваться альпийскими лугами и озерами.

Ставропольский край, Кисловодск

Глэмпинг Медовые холмы. Расположен на вершине холма и «медовым» назван за аромат распустившейся азалии. С холма открывается вид на Эльбрус, плато Бермамыт и живописную дорогу в урочище Джилы-Су.

Цены на проживание в глэмпингах могут варьироваться в зависимости от сезона, уровня комфорта и дополнительных услуг.