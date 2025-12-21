Ситуацию на границе России и Казахстана прокомментировали в ФТС

В пунктах пропуска на российско-казахстанской границе нет очередей, по словам замглавы ФТС, в целом ситуация стабильна.

На границе России и Казахстана на данный момент спокойно, очередей не наблюдается, рассказал замруководителя ФТС РФ Алексей Тимофеев.

Он напомнил, что этой ночь, в полночь, перестал действовать упрощенный въезд в РФ грузовиков с товарами из Казахстана и Кыргызстана для российских юрлиц, не имеющими разрешительных документов о получении статуса товаров ЕАЭС.

"Хочу отметить, что за весь период действия указа ситуация на границе России и Казахстана была стабильной и остается такой на данный момент. В пунктах пропуска не было очередей, работа велась и ведется в штатном режиме"

– Алексей Тимофеев

Чиновник напомнил, что фуры по упрощенной схеме въезжали через пункт пропуска Маштаково, где действует потоковый инспекционно-досмотровый комплекс. Кроме того, уточнил замглавы ФТС, за воплощением указа в жизнь там следили представители таможенных органов из других субъектов, также на месте присутствовали мобильные группы.

Тимофеев обратил внимание на то, что ни на Маштаково, ни в других пунктах пропуска пробок не возникало, транспортные средства проезжали в штатном режиме, пишет ТАСС.