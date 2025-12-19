Президент Казахстана прибыл в Санкт-Петербург

Сегодня днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по сообщению пресс-службы Акорды, прилетел в Санкт-Петербург.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург, сообщает Акорда.
В международном аэропорту "Пулково" главу государства встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В Санкт-Петербурге сегодня состоится заседание Высшего экономсовета ЕАЭС. Завтра в Северной столице пройдет неформальный саммит руководителей стран СНГ. В нем примут участие в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.