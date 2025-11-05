Вестник Кавказа

Песков: Ильхам Алиев и Никол Пашинян примут участие в неформальном саммите СНГ

заседание Совета глав государств СНГ
© Фото: сайт президента Азербайджана. Заседание Совета глав государств СНГ в октябре 2024 года
Участниками неформального саммита СНГ станут президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян примут участие в неформальном саммите стран СНГ, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они (встречи - ред.) будут, потому что, естественно, в течение этих двух дней Путин по отдельности пообщается со всеми. Всегда такие дни неформального общения сопровождаются отдельными неформальными двусторонними контактами. В этом и состоит ценность такого формата"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что это обязательная часть программы, пишет ТАСС.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что президента Азербайджана Ильхама Алиева ожидают на неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

"Мы ждем, мы готовимся"

– Дмитрий Песков

Напомним, неформальный саммит СНГ состоится в Санкт-Петербурге сегодня и завтра.

