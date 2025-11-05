Песков: Ильхам Алиев и Никол Пашинян примут участие в неформальном саммите СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян примут участие в неформальном саммите стран СНГ, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они (встречи - ред.) будут, потому что, естественно, в течение этих двух дней Путин по отдельности пообщается со всеми. Всегда такие дни неформального общения сопровождаются отдельными неформальными двусторонними контактами. В этом и состоит ценность такого формата"
– Дмитрий Песков
Представитель Кремля отметил, что это обязательная часть программы, пишет ТАСС.
Накануне Дмитрий Песков сообщил, что президента Азербайджана Ильхама Алиева ожидают на неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.
"Мы ждем, мы готовимся"
– Дмитрий Песков
Напомним, неформальный саммит СНГ состоится в Санкт-Петербурге сегодня и завтра.