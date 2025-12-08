Миллер: поставки газа в страны Центральной Азии выросли за год на 20%

В этом году поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан из России возросли на 20%. С Казахстаном "Газпром" обсуждает расширение сотрудничества.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 25 декабря на совещании по предварительным итогам уходящего года рассказал о значительном росте поставок "голубого топлива" в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

"Мы продолжаем развивать наше сотрудничество со странами Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан - прим ред) <…> И по итогам текущего года поставки российского газа в эти три страны выросли на 20%. Это очень-очень серьезные цифры"

– Алексей Миллер

На повестке, по словам главы "Газпрома", стоит дальнейшее наращивание экспорта газа в центральноазиатский регион.

Также он добавил, что между РФ и Казахстаном в сентябре во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано соглашение об увеличении газовых поставок в 2025-2026 годах.

"С казахстанскими друзьями мы ведем переговоры о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы Казахстана. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии"

– Алексей Миллер