Глава Минобороны Израиля: в Газе мы победили

Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ одержал победу в ходе военной операции против ХАМАС в секторе Газа. Также глава оборонного ведомства заявил о планах создать вокруг Газы "полосу безопасности".

Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что еврейское государство добилось победы в секторе Газа, передает Ynet News.

По словам Каца, Израиль способен самостоятельно разоружить ХАМАС, если палестинское движение откажется сложить оружие.

Как отметил глава оборонного ведомства, Израиль не покинет территорию сектора. Вокруг Газы будет организована "полоса безопасности" для защиты еврейского населения, подчеркнул Кац.

Ранее в ХАМАС заявили об отказе сложить оружие из-за отсутствия гарантий со стороны Израиля.