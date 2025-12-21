В Мехико прошла премьера балета "Щелкунчик" под руководством азербайджанского дирижера

В столице Мексики с восторгом приняли постановку легендарного балета П.И.Чайковского "Щелкунчик" под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюба Гулиева.

В известном концертном зале "Национальная аудитория" города Мехико состоялась торжественная премьера бессмертного балета П.И.Чайковского "Щелкунчик" под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, дирижера Азербайджанского государственного камерного оркестра, заслуженного артиста страны Эйюба Гулиева, говорится в сообщении, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Участие азербайджанского дирижера в данном проекте было реализовано при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры и посольства Азербайджана в Мексике.

Первый показ балета в исполнении оркестра Театра искусств Национального института изящных искусств и литературы (INBAL) при министерстве культуры Мексики, а также балетной труппы Национальной танцевальной группы прошел с аншлагом.

В постановке балета, наряду с ведущими солистами Национальной танцевальной группы принимали участие и юные артисты балета. Всего в проекте было задействовано более ста артистов балета, а также оркестр, состоящий более чем из восьмидесяти музыкантов.

Впервые для реализации столь престижного проекта, организованного ведущими культурными учреждениями Мексики, был приглашен азербайджанский дирижер. Выступление представителя богатой и яркой азербайджанской дирижерской школы Э.Гулиева вызвало восхищение у латиноамериканской публики.

Билеты на все показы балета были полностью распроданы. В общей сложности спектакль посмотрели около ста тысяч зрителей.