Москва видит позитив в азербайджано-армянском диалоге –МИД РФ

В МИД РФ дали комментарии относительно стабилизации отношений Баку и Еревана. Мария Захарова заявила о том, что Россия всецело поддерживает позитивные процессы в регионе Южного Кавказа.

Россия видит позитивную динамику в диалоге Азербайджана и Армении, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, она подчеркнула, что РФ видит положительный прогресс в процессе разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

"Мы видим продолжающиеся поставки российского зерна в Армению транзитом через Азербайджан. Это подтверждает актуальность развития формата "3+3""

– Мария Захарова

Также Захарова отметила, что Россия хотела бы присутствия своих грузинских коллег во всех текущих процессах на Южном Кавказе.