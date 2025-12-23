Президент Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Сегодня президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, направив главе азербайджанского государства поздравительное письмо.
"Под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла прочного мира, стабильности и весомых успехов, что является наглядным свидетельством Вашей дальновидности и самоотверженного служения на благо народа Азербайджана. Верю, что под Вашим руководством Азербайджан станет еще сильнее как внутри страны, так и на международной арене"
– Михаил Кавелашвили
Грузинский президент выразил уверенность в том, что дружеские отношения, которые могут служить образцом, и крепкое стратегическое партнерство между народами обеих стран будут становиться прочнее и расширяться и в дальнейшем. Он пояснил, что грузино-азербайджанское сотрудничество представляет собой краеугольный камень не только в развитии связей Баку и Тбилиси, но и для содействия развитию интеграции в регионе, прочному миру и стабильности на Южном Кавказе.
"Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в высшей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – прочного мира и процветания"
– Михаил Кавелашвили