Вестник Кавказа

Президент Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Президент Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения
© Фото: соцсети Михаила Кавелашвили
Грузинский президент Михаил Кавелашвили послал поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Сегодня президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, направив главе азербайджанского государства поздравительное письмо.

"Под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла прочного мира, стабильности и весомых успехов, что является наглядным свидетельством Вашей дальновидности и самоотверженного служения на благо народа Азербайджана. Верю, что под Вашим руководством Азербайджан станет еще сильнее как внутри страны, так и на международной арене"

– Михаил Кавелашвили

Грузинский президент выразил уверенность в том, что дружеские отношения, которые могут служить образцом, и крепкое стратегическое партнерство между народами обеих стран будут становиться прочнее и расширяться и в дальнейшем. Он пояснил, что грузино-азербайджанское сотрудничество представляет собой краеугольный камень не только в развитии связей Баку и Тбилиси, но и для содействия развитию интеграции в регионе, прочному миру и стабильности на Южном Кавказе.

"Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в высшей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – прочного мира и процветания"

– Михаил Кавелашвили

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1080 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.