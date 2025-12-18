Об отношении к российским туристам рассказали в Грузии

Грузинский гид Екатерина Таралашвили поведала о том, как в стране относятся к гостям из России.

Инцидентов с российскими туристами в Грузии не возникает, таким мнением поделилась одна из грузинских гидов, комментируя отношение к российским гостям в стране, сообщают российские СМИ.

По ее словам, отношение к туристам хорошее. Вопросы могут возникнуть, только если туристы не соблюдают местные правила и нормы поведения.

"В моей практике никогда не было инцидентов. Очень многое зависит от гида - он должен сглаживать острые углы и сопровождать туристов правильно"

– Екатерина Таралашвили

Она отметила, что россияне очень любят отдыхать в Грузии, остаются довольны поездкой и возвращаются в страну снова, передает РИА новости.