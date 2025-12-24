Азербайджан будет помогать спасать космонавтов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о присоединении страны к договору, который призывает помогать экипажам при авариях и обеспечивать их возвращение.

Азербайджан присоединился к международному договору о спасении космонавтов. Соответствующий закон подписал президент Ильхам Алиев.

"Соглашение о спасении космонавтов" является ключевым договором 1968 года, устанавливающим обязанность государств оказывать всю необходимую помощь космонавтам в случае аварии или вынужденной посадки.

Согласно документу, страны обязаны предпринимать все необходимые меры для помощи и безопасного возвращения экипажей космических кораблей. Договор также требует от государств оперативно информировать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о любых соответствующих инцидентах.

Кроме того, он регулирует возвращение космических объектов, обнаруженных на своей территории, способствуя международному сотрудничеству в освоении космоса.