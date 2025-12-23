Как Ильхам Алиев отметил свой день рождения?

Свой 64 день рождения президент Азербайджана отметил в Агдаме – городе, который еще пять лет назад называли «Кавказкой Хиросимой» из-за того, что он был полностью разрушен в ходе армянской оккупации. Сегодня Ильхам Алиев встретился с жителями, вернувшимися в город после окончания войны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сейчас для людей, которые много лет были переселенцами, в Агдаме и на других освобожденных землях строятся современные города и села – так Баку воплощает в жизнь программу «Великое возвращение». В 2023 году президент Азербайджана заложил первый камень в фундамент очередного жилого комплекса в Агдаме, а сегодня там его уже встречали новоселы.

Говоря о новейшей истории Агдама, Ильхам Алиев заметил, что во время оккупации город был уничтожен армянскими националистами: все здания были разобраны на камни, которые потом продавали в Армении; оккупанты хотели стереть историческое наследие азербайджанского народа на этих землях, чтобы азербайджанцы никогда сюда не возвращались; но они просчитались.

По словам Ильхама Алиева структуры, занимавшиеся армяно-азербайджанским конфликтом (Минская группа ОБСЕ), на самом деле поддерживали армянскую сторону:

В течение 17 лет они убеждали нас отказаться от наших исконных земель… Армянское государство не думало возвращать ни пяди, ни сантиметра земли. Все руководители Армении, все, кто руководил Арменией в годы независимости, не собирались возвращать и пяди земли… Но 5 лет назад мы восстановили справедливость, национальное достоинство и территориальную целостность своей страны.

Комментируя ход 44-дневной войны, президент Азербайджана напомнил:

Мы шли вперед, каждый день освобождали города и села, и никакая сила не смогла бы противостоять нам. Хотя те, кто неоднократно хотел остановить нас на протяжении 44 дней, всячески пытались оказывать на нас давление, угрожать, совершать провокации. Запугать, остановить нас, прервать наше славное победное шествие и сделать конфликт вечным – такой была цель сил, которые выступали против нас.

После того, как мы полностью восстановили суверенитет в 2023 году в результате антитеррористической операции, и теперь, спустя пять лет, эти же силы были вынуждены смириться с новой реальностью… Те, кто в свое время неподалеку отсюда, на стадионе в городе Ханкенди, сказал «Карабах – это Армения, и точка», были вынуждены заявить «Карабах – это Азербайджан!». Не по своей воле, их заставили мы – наш народ, наше государство.

- Ильхам Алиев

Победа, которую Азербайджан одержал на поле боя пять лет назад, стала полной два года назад в результате антитеррористической операции. Минская группа ОБСЕ была распущена. Тем самым был положен конец сепаратизму, территориальным притязаниям, открытой «холодной войне» антиазербайджанских сил. По словам Алиева, обычно международные организации, крупные державы и политические круги разных стран осуждают оккупацию, используют различные методы для принуждения оккупанта, вводят санкции. Но не в случае с Арменией:

Если бы санкции были введены против такой маленькой и небогатой страны как Армения, то она прекратила бы оккупацию. Однако санкции не только не были введены, а наоборот, некоторые бесплатно предоставляли им оружие, причем не на миллионы, а миллиарды долларов.

Стоимость оружия, которое было отвоевано у Армении в качестве трофеев по результатам Второй Карабахской войны и антитеррористической операции, составляет около 5-6 млрд долларов. Фрагменты некоторых из уничтоженных образцов выставлены в Парке военных трофеев в Баку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также президент Азербайджана напомнил, что каждый год в Америке, во Франции проводились телемарафоны, собиравшие сотни миллионов долларов:

Сепаратистские лидеры, которые сегодня отвечают перед судом в Баку, получали визы для поездок туда. Как такое могло произойти? Как сепаратисты могли посещать страны-сопредседатели Минской группы?.. Деньги переправлялись и из секретных источников, чтобы [армянские националисты] вечно удерживали эти земли под оккупацией, учиняли расправу над азербайджанским народом, держали под постоянным контролем эти города и села… Несмотря на эту поддержку, мы одержали победу во Второй Карабахской войне.

К счастью, сейчас между Арменией и Азербайджаном идет мирный процесс, и инициаторами этого процесса выступил Баку, ставший автором текста мирного договора и всех положений, включенных в него.

Возвращаясь к программе «Великое возвращение», Ильхам Алиев добавил, что широкомасштабные строительные работы ведутся не только в Агдаме, но и на всех других освобожденных территориях. В Агдамском районе введено в эксплуатацию несколько важных объектов инфраструктуры, и скоро город станет промышленным центром региона после Баку, Сумгаита и Гянджи.

Что касается транспортной инфраструктуры, то первыми проектами стали автомагистраль и железная дорога Барда-Агдам. Сейчас строится железная дорога Агдам-Ханкенди.

Агдамская Джума-мечеть – первый восстановленный историко-религиозный памятник. Также открыта мечеть Гияслы, которая была полностью разрушена и в ней, как и в Агдамской Джума-мечети, армянские националисты держали скот, чтобы оскорбить чувства всех мусульман.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

За минувшие пять лет также восстановлены Хачынчайское водохранилище, разрушенный памятник Натаван, школа, Центр мугама, две гостиницы, в Ханкенди открыт Карабахский университет.

Некоторые преподаватели приезжают из-за границы, некоторые – из разных уголков Азербайджана. Интересуюсь их мотивацией, тем, что их привлекает. А мне говорят: нас привлекает Карабах.

- Ильхам Алиев