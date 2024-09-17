Киргизия планирует нарастить поставки топлива из Азербайджана

На фоне нефтяного кризиса Киргизия, которая импортирует около 90% всего горючего, ищет надежные каналы его поставок, ведутся активные переговоры с Азербайджаном.

Власти Киргизии на фоне нефтяного кризиса заняты активным поиском надежных каналов поставок топлива, ведутся переговоры с Азербайджаном, заявил председатель Кабмина страны Адылбек Касымалиев.

Проблема в том, что Киргизия, не имея собственных источников углеводородов, ввозит более 90% горючего, и цены на него напрямую зависят от геополитической обстановки. Поэтому Бишкек вынужден вести переговоры сразу с несколькими странами, в том числе с Россией, Беларусью, Китаем, Узбекистаном и Турцией, отметил глава правительства, передает Soutnik Азербайджан.

Тем не менее, особое внимание в этом вопросе уделяется расширению сотрудничества с Азербайджаном, добавил глава правительства Киргизии.

Ожидается, что в ближайшее время Киргизия и Азербайджан согласуют конкретные объемы и механизмы поставок нефтепродуктов: уже готовится дорожная карта и практический механизм реализации договоренностей.