Вестник Кавказа

Киргизия планирует нарастить поставки топлива из Азербайджана

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
На фоне нефтяного кризиса Киргизия, которая импортирует около 90% всего горючего, ищет надежные каналы его поставок, ведутся активные переговоры с Азербайджаном.

Власти Киргизии на фоне нефтяного кризиса заняты активным поиском надежных каналов поставок топлива, ведутся переговоры с Азербайджаном, заявил председатель Кабмина страны Адылбек Касымалиев.

Проблема в том, что Киргизия, не имея собственных источников углеводородов, ввозит более 90% горючего, и цены на него напрямую зависят от геополитической обстановки. Поэтому Бишкек вынужден вести переговоры сразу с несколькими странами, в том числе с Россией, Беларусью, Китаем, Узбекистаном и Турцией, отметил глава правительства, передает Soutnik Азербайджан.

Тем не менее, особое внимание в этом вопросе уделяется расширению сотрудничества с Азербайджаном, добавил глава правительства Киргизии.

Ожидается, что в ближайшее время Киргизия и Азербайджан согласуют конкретные объемы и механизмы поставок нефтепродуктов: уже готовится дорожная карта и практический механизм реализации договоренностей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
920 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.