Цены на золото превысили $4 200 за унцию впервые с 6 июля

Биржевые цены на золото повысились более чем на 1%, превысив уровень в $4 200 за тройскую унцию впервые с 6 июля 2026 года на фоне подорожания серебра до $61,5.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex превысила $4 200 за тройскую унцию впервые с 6 июля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 09:30 мск стоимость фьючерса ускорила рост и находилась на уровне $4 201,9 за тройскую унцию (+1,19%). Одновременно серебро подорожало на 2,1%, составив $61,5 за тройскую унцию.

Отметим, рынки оценивают вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой США на заседании 15-16 сентября в 57%. Цены на золото стабилизировались, поскольку трейдеры взвешивали признаки прогресса в дипломатии на Ближнем Востоке.