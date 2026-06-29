В Ингушетии стартует молодежный образовательный форум "Таргим-2026"

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таргим-2026" в Ингушетии пройдет в новом формате: он станет дискуссионным, а его участники попробуют себя в роли реставраторов древних башенных комплексов.

В Ингушетии стартует Всероссийский молодежный образовательный форум "Таргим-2026": в нынешнем году он сменит образовательный формат на дискуссионный, сообщил председатель комитета по делам молодежи Ингушетии Заурбек Пошев.

"Новый формат форума станет визитной карточкой Ингушетии. В этом году мы акцент сделали на дискуссионные площадки, чтобы от самих участников были проектные идеи, и мы могли их результативно закрепить и стратегически выстроить для себя политику, к чему мы должны прийти"

- Заурбек Пошев

Дискуссии в аудиториях будут совмещаться с практикой - сначала пройдет образовательная часть, потом на практике участники форума смогут попробовать себя в роли реставраторов в одном из башенных комплексов республики, отметил Пошев, передает портал "Это Кавказ".

Ожидается, что форум соберет 150 участников из более чем 40 субъектов Российской Федерации – в его работе поучаствуют представители Ямало-Ненецкого автономного округа, новых регионов – ЛНР и ДНР, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Астрахани, Владимирской, Волгоградской и Калининградской областей, - отметил спикер.

Форум завершится 8 августа.