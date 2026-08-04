Хуситы заявили об атаке на танкер Саудовской Аравии в Красном море

Садовский танкер подвергся атаке хуситов в Красном море, баллистические ракеты попали точно в цель, следует из сообщения "Ансар Алла".

Военный представитель йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сари сообщил, что ракетами был поражен танкер Саудовской Аравии.

"Вооруженные силы Йемена сообщают о проведении военной операции, в ходе которой был атакован саудовский нефтяной танкер Wafa в северной части Красного моря, напротив района Янбу-эль-Бахра, с применением нескольких баллистических ракет"

– Яхья Сари

Он добавил, что было "отмечено точное попадание" по цели, а удар выполнен в рамках формулы "блокада за блокаду".

"С учетом последней на данный момент атаки общее количество саудовских нефтяных танкеров, по которым наши войска нанесли удары с начала морской блокады 22 июля, достигло восьми"

– Яхья Сари

Также он отметил, что хуситам за время блокады удалось развернуть с выбранных курсов еще 29 саудовских танкеров.