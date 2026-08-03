Вестник Кавказа

О стабилизации ситуации с топливом рассказали в Дагестане

О стабилизации ситуации с топливом рассказали в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Республике Дагестан поставки топлива на автозаправочные станции стабилизировались и ведутся в штатном режиме, заявили в республиканском Минэнерго.

Ситуация с поставками топлива в Дагестане стала стабильной, вся работа ведется в штатном режиме, следует из заявления Минэнерго республики.

Отмечается, что "на фоне значительного роста спроса в регионе начат мониторинг поставок и стоимости сжиженного углеводородного газа".

"В настоящее время ситуация стабилизировалась. Поставки топлива на АЗС осуществляются в штатном режиме, дефицита не наблюдается"

– Минэнерго Дагестана

Как рассказали в ведомстве, спрос на углеводородный газ повысился на 30% из-за роста стоимости бензина.

Минэнерго Дагестана также направило обращение в министерство энергетики РФ с целью урегулирования "вопросов отгрузки ранее оплаченных объемов топлива региональным владельцам АЗС", рассказал временно исполняющий обязанности министра энергетики и тарифов региона Марат Шихалиев.

По его словам, сейчас ведомство проводит анализ всех неисполненных заявок и причин задержек поставок.

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