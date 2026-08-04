"Ахмат" уступил в Кубке России "Краснодару"

"Краснодар" победил дома "Ахмат" в Кубке России. Победитель противостояния определился в серии послематчевых пенальти.

В среду, 5 августа, прошла встреча Кубка России по футболу между "Краснодаром" и "Ахматом".

Основное время матче завершилось вничью 1:1. На гол "Краснодара", забитый полузащитником Даниилом Уткиным на 66-й минуте, грозненцы ответили точным ударом нападающего Максима Самородова на 93-й минуте. В серии послематчевых пенальти сильнее был "Краснодар" (5:4).

Следующим соперником "Краснодара" в Кубке России будет московское "Динамо". Игра состоится в Москве 19 августа. За день до этого "Ахмат" сыграет дома с "Факелом".