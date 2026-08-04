Посол Пакистана предупредил о последствиях эскалации на Ближнем Востоке

Любая новая эскалация между Соединенными Штатами и Ираном будет иметь последствия мирового масштаба, заявил посол Пакистана в РФ.

Новый виток эскалации ирано-американского конфликта грозит очень большими последствиями для мирового сообщества, считает посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

Он отметил, что Исламабад играл не последнюю роль в достижении соглашения между Ираном и Соединенными Штатами и продолжает настаивать на мирном урегулировании.

"К сожалению, в последнее время фиксировались эскалация и определенные нарушения этого (соглашения о - ред.) прекращении огня, но Пакистан глубоко убежден, что основа конфликта, начавшегося в конце февраля, сейчас устранена"

– Файсал Нияз Тирмизи

Как рассказал посол, обе стороны конфликта понимают, какие последствия повлечет любое обострение ситуации в регионе.

"Любая эскалация конфликта повлечет за собой последствия не только регионального, но и международного значения, особенно в отношении цен на нефть и удобрения"

— Файсал Нияз Тирмизи

Пакистанские посредники продолжают участвовать в переговорах с обеими сторонами, заявил он.

Это объясняется тем, что Исламабад "зарекомендовал себя как нейтральный и эффективный посредник, который старается обеспечить мир в регионе", пояснил посол.

Как подчеркнул Тирмизи, Пакистан все еще достаточно оптимистично настроен и будет продолжать оказывать посреднические усилия, как индивидуально с США и Ираном, так и с коллегами из Катара.

"Ведь 22% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа поступает из Персидского залива, и любая эскалация в этой зоне влияет на глобальный рынок"

– Файсал Нияз Тирмизи

Посол Пакистана в Москве также напомнил об исторической роли его страны в качестве посредника для урегулирования множества глобальных конфликтов.

В пример он привел палестинский вопрос, независимость Марокко, Алжира и Туниса, а также боснийскую проблему.

"Пакистан всегда был искренним участником процессов дипломатического разрешения споров. Мы верим, что все конфликты в конечном итоге решаются за переговорным столом. Поэтому Пакистан всегда выступал в роли честного посредника"

— Файсал Нияз Тирмизи

В интервью ТАСС он подчеркнул, что Пакистан – одна из немногих стран, с кем и США, и Исламская Республика комфортно выстраивают коммуникацию.