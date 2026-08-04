Вэнс признал наличие разногласий с Нетаньяху

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал о периодических разногласиях с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ради защиты интересов США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал наличие разногласий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

"Израиль - замечательный партнер, это союзник США. Но как это бывает в отношениях с Францией, Великобританией или любым другим союзником Соединенных Штатов, иногда наши мнения расходятся"

- Джей Ди Вэнс

Он добавил, что его главная задача заключается в защите интересов исключительно своего государства. Джей Ди Вэнс пояснил, что при совпадении интересов с Израилем стороны обсуждают способы достижения общих целей, а когда его точка зрения отличается от позиции израильского премьер-министра, они честно это обсуждают.

Касаясь перспектив урегулирования конфликта с Ираном, представитель администрации отметил стремление внести личный вклад в его завершение.

"Я абсолютно точно пытаюсь сделать это. Но иногда требуется сделать один шаг вперед и два назад, а потом сделать три шага вперед и один назад"

- Джей Ди Вэнс