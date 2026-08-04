Три министерства сменят названия в Армении

Названия трех министерств в Армении будут изменены. Перемены ждут МИД, Минсоцтруда и министерство высокотехнологичной промышленности.

Кабмин Армении одобрил сегодня проект изменения названий трех министерств в законе "О составе и структуре правительства".

МИД Армении будет переименован в министерство иностранных дел и внешней торговли; министерство высокотехнологичной промышленности (министерство "хайтека") станет министерством высокотехнологичной промышленности и искусственного интеллекта (ИИ); министерство труда и социальных вопросов Армении превратится в министерство труда и благосостояния.

У МИД Армении изменится не только название, но и задачи – к ним прибавится стимулирование внешней торговли и обеспечении доступности внешних рынков для армянских производителей, также ведомство займется привлечением инвестиций.