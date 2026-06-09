Туристы с Ближнего Востока стали лидерами по тратам в Москве

Ближневосточные туристы тратят в Москве на сувениры и другие покупки больше остальных, поделились в пресс-службе Мостуризма.
"Лидерами по тратам на шопинг являются туристы из стран Ближнего Востока. Сувениры занимают первое место по частоте покупок в Москве - их приобретают два из трех туристов"
– пресс-служба
Туристы из Саудовской Аравии, ОАЭ и с Филиппин также часто приобретают в российской столице одежду, обувь и аксессуары. При этом туристы из Катара, Кувейта и Омана почти не интересуются товарами в этой категории.
Еще одна востребованная категория товаров, которые скупают туристы из арабских стран Ближнего Востока – продукты питания и напитки, которые также приобретаются в качестве сувениров.
Путешественники из Бахрейна, Саудовской Аравии, Вьетнама, Малайзии и с Филиппин часто покупают в Москве косметику, товары для детей, аксессуары для дома, поделились в Мостуризме, передает ТАСС.