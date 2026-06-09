Туристы с Ближнего Востока стали лидерами по тратам в Москве

Гости из стран Ближнего Востока тратят на шопинг в Москве больше остальных, наиболее популярные категории покупок сувениры, одежда, аксессуары.

Ближневосточные туристы тратят в Москве на сувениры и другие покупки больше остальных, поделились в пресс-службе Мостуризма.

"Лидерами по тратам на шопинг являются туристы из стран Ближнего Востока. Сувениры занимают первое место по частоте покупок в Москве - их приобретают два из трех туристов"

– пресс-служба

Туристы из Саудовской Аравии, ОАЭ и с Филиппин также часто приобретают в российской столице одежду, обувь и аксессуары. При этом туристы из Катара, Кувейта и Омана почти не интересуются товарами в этой категории.

Еще одна востребованная категория товаров, которые скупают туристы из арабских стран Ближнего Востока – продукты питания и напитки, которые также приобретаются в качестве сувениров.

Путешественники из Бахрейна, Саудовской Аравии, Вьетнама, Малайзии и с Филиппин часто покупают в Москве косметику, товары для детей, аксессуары для дома, поделились в Мостуризме, передает ТАСС.