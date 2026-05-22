Турпоток в Россию из арабских стран вырос в два раза

Около 600 тыс туристов из арабских стран посетили Россию в 2025 году, что в два раза превысило показатели доковидного периода.

Туристический поток в Россию из арабских стран вырос в два раза по сравнению с показателями до пандемии. За прошлый год страну посетили 660 тыс путешественников из арабских стран, поведал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По словам замглавы правительства, за прошлый год РФ посетили порядка 6 млн туристов.

"В прошлом году нашу страну посетили почти 6 миллионов иностранных гостей. При этом более 10% всех поездок пришлись на арабские страны - страны Ближнего Востока, Турция, Египет - 660 тысяч человек, более чем в два раза больше, чем в доковидный период – 303 тысячи"

— Дмитрий Чернышенко

Ранее стало известно, что Россия обсуждает с властями ОАЭ введение безналичной системы для российских туристов.