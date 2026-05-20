Мишустин дал поручения по развитию туризма на Северном Кавказе

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам заняться проработкой развития проектов в области туризма, в том числе санаториев, спорта и агропроектов на Северном Кавказе. Соответствующие поручения были даны по итогам совещания в Минеральных Водах.

Так, Минэкономразвития, Минфин и "Кавказ.РФ" обязаны разработать предложения по привлечению стратегического инвестора для второго этапа развития курорта "Мамисон". Срок выполнения поручения – до 10 сентября.

В число развиваемых проектов входят маршрут "Национальная Кавказская тропа", для которого предполагается создать план обустройства, и санатории Кавминвод – для них разрабатывается программа модернизации.

Кроме того, специалисты подготовят предложения для подготовки спортсменов на Эльбрусе.

Особые поручения были даны по Дагестану. Они касаются переселения из оползневых зон, возвращение на учебу детей из пострадавших школ и организацию летнего отдыха для семей, потерпевших ущерб от паводков.